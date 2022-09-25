Özgün Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 Sağlık personeli alımı başvuru şartları neler, başvuru ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar
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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022: Sağlık personeli alımı başvuru şartları neler, başvuru ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar

Sağlık Bakanlığı hemşire, radyolog, anestezi teknikeri, acil tıp teknisyeni ve sağlık memuru gibi branşlarda alım yapılacak. Duyuru bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin tarafından yapıldı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları, atanmayı bekleyenler tarafından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı personel alımı

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacağının duyurmasının adından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yoğun ilgi gördü. Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire, radyolog, anestezi teknikeri, acil tıp teknisyeni ve sağlık memuru olmak üzere 85 bin personel istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylı bilgiler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacağını belirtti. Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

  • "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Sözleşmesini;

  • a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
  • b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
  • c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sorgulama ekranı için tıklayın

Eğitim kurumları kontenjan dağılımları kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül'de düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 911 kontenjan planlandığını, kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi. Koca, "Bu dönem için eğitim kurumlarına 9 bin 338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dahil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi." ifadesini kullandı.

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