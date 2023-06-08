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Gelecek sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da 4 takım temsil edecek

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yapılan 4 maçla tamamlandı. Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. HangiKredi Ümraniyespor ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü. Sezona 19 takımla başlanan ve 4 takımın düşeceği ligde yıl içinde yaşanan gelişmelerden dolayı 2 takım veda etti. Süper Lig'de sezonu Fenerbahçeli Enner Valencia gol kralı olarak tamamladı. Ligin sona ermesiyle birlikte gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 4 takım temsil edecek. Peki gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da hangi takımlar temsil edecek?

13:51 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Avrupa Konferans Ligi'ne gelecek sezon katılacak takımlar hangileri?

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Avrupa Konferans Ligi'ne gelecek sezon katılacak takımlar hangileri?

Süper Lig'de sezonun son gününde Beşiktaş, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor da deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Kümede kalma mücadelesi veren 2 takımdan İstanbulspor, düşmesi daha önce kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi. Bitexen Giresunspor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da hangi takımlar temsil edecek?

  • Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 4 takım temsil edecek. Şampiyon Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. İlk 3'te yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Konferans Ligi'ne hangi takım katılacak?

Fenerbahçe
ile
Medipol Başakşehir
'in 11 Haziran'da karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını kazanan takım da
Konferans Ligi
'ne katılım hakkı elde edecek.
Sarı-lacivertlilerin kupada zafere ulaşması durumunda bu kez Süper Lig 4'üncüsü
Adana Demirspor
'a Konferans Ligi yolu açılacak.
#süper lig
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Avrupa Konferans Ligi
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