UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Avrupa Konferans Ligi'ne gelecek sezon katılacak takımlar hangileri?
Süper Lig'de sezonun son gününde Beşiktaş, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor da deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Kümede kalma mücadelesi veren 2 takımdan İstanbulspor, düşmesi daha önce kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi. Bitexen Giresunspor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.
Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da hangi takımlar temsil edecek?
- Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 4 takım temsil edecek. Şampiyon Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. İlk 3'te yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.