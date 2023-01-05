Özgün Seçim erkene mi çekilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu
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Seçim erkene mi çekilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!

2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimi için geri sayım sürüyor. Seçimlerin erkene çekilip çekilmeyeceği uzun bir süredir Türkiye gündeminde yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki de biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.” diyerek seçimlerin erkene çekilebileceğinin sinyalini verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimi ne zaman yapılacak? Erken seçim mi olacak?
Erken seçim mi olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 2023 seçimlerinin erkene çekileceğinin sinyalini verdi.

2023 seçimleri ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki de biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu iktiradar getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur.

MHP lideri Bahçeli, seçimlerin erkene alınması tartışmasıyla ilgili, "Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız" demişti.

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