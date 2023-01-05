Seçim erkene mi çekilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 2023 seçimlerinin erkene çekileceğinin sinyalini verdi.

2023 seçimleri ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki de biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu iktiradar getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur.

MHP lideri Bahçeli, seçimlerin erkene alınması tartışmasıyla ilgili, "Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız" demişti.