Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevsim şartlarını dikkate alarak seçim tarihinin biraz öne çekilebileceğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı. Seçim tarihi tartışmalarına değinen Bahçeli, "Seçimler için geri sayım başlamıştır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, seçime aylar kala anket sonuçlarını paylaştı. Turan, "Erdoğan tarihinin en yüksek oyunu alacak bu seçimde. Anketler de bu iddiaları doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine beş aydan kısa bir süre kala, araştırma şirketi Optimar’ın yaptığı seçim anketi vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Siyasal, sosyal ve pazar araştırmaları yapan Optimar, 27 Aralık - 1 Ocak tarihlerinde, genel seçimlere yönelik düzenlenen anket çalışmalarını tamamladı.

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AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP oy oranı anket sonucu

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son çalışmalar doğrultusunda AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı bileşeninin oylarını artırdığını, İyi Parti ve HDP'de düşüş yaşandığını Haber 7 ile paylaştı. Bir önceki ayın anket çalışmaları incelendiğinde partilerin genel oy dağılımı şu şekildeydi:

- AK Parti: 39,2

- CHP: 23,9

- İYİ Parti: 10,9

- HDP: 10,8

- MHP: 8,6

27 Aralık - 1 Ocak tarihlerindeki ankette ise daha farklı bir tablo vardı. Daşdemir, son rakamları şu şekilde listeledi:

- AK Parti: 41,1

- CHP: 23,6

- HDP: 9,8

- İYİ Parti: 8,1

- MHP: 7,4

Hangi aday yüzde kaç oy alıyor?

Bir önceki ankette katılımcılara "Bu yaz Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?" sorusu yöneltilmişti. Soruya verilen cevaplara göre dağılım şöyleydi:

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- Recep Tayyip Erdoğan: 43,7

- Kemal Kılıçdaroğlu: 12,4

- Mansur Yavaş: 10,1

- Ekrem İmamoğlu: 9

- Selahattin Demirtaş: 6,8

- Meral Akşener: 6

- Abdullah Gül: 2,9

Hilmi Daşdemir son çalışmada da aynı sorunun katılımcılara yöneltildiğini, sorunun 'ucu açık' olması sebebiyle farklı isimlerin listede yer aldığını, Cumhur İttifakı oyları toplandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 48'leri gördüğünü aktardı.