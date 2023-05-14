Karabük Seçim Sonuçları
2023 Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Karabük İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Karabük İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Karabük AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Karabük AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Karabük Milletvekilleri Listesi
AK Parti Karabük milletvekili adayları
1 CEM ŞAHİN
2 DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ
3 HÜSEYİN GÜNDOĞDU
Yeniden Refah Partisi Karabük milletvekili adayları
1 İSMAİL ÖZER
2 MEVLÜT BAŞDEMİR
3 NESRİN ADAKOĞLU
MHP Karabük milletvekili adayları
1 AHMET DÖNMEZ
2 MURAT ORHAN
3 DİLEK ÜNVER
Memleket Partisi Karabük milletvekili adayları
1 MUHARREM UĞUR ÜNSAL
2 ÖZLEM ÜNAL
3 BARIŞ AYDEMİR
BBP Karabük milletvekili adayları
1 HALİL YILDIRIM
2 FATİH KELEŞ
3 ALPARSLAN GÜNGÖR ÜSKÜP
CHP Karabük milletvekili adayları
1 CEVDET AKAY
2 ABDULLAH ÇAKIR
3 BAYRAM KARADAĞ
İYİ Parti Karabük milletvekili adayları
1 KÜBRA DURSUN
2 OZAN CANYURT
3 GÖKÇE ÖZDEMİR
Zafer Partisi Karabük milletvekili adayları
1 İLHAN ALPBOĞA
2 YASEMİN ODABAŞI
3 FURKAN SARIOĞLU
Karabük Hakkında
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Karabük, tarihi Safranbolu evleri ve antik kentleri ile bir turizm cennetidir.
Karabük, Türk Ulusunun tarihinde, sanayileşmeyi simgeleyen kent olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Ulu Önder Atatürk'ün sanayileşme yolunda aldığı devrim kararı üzerine, Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik tesisinin yeri için, maden kömürü havzasına ve sahile yakınlığı, demiryolu güzergahında bulunuşu ve stratejik uygunluğu nedeni ile Karabük seçilmiştir.
Karabük, bir kent olarak varlığını Cumhuriyete borçludur. 1927 tarihinde Zonguldak'a bağlı bir ilçe durumuna getirilen Safranbolu'nun bir köyünün 13 hanelik bir mahallesi olan Karabük 1 Haziran 1934 tarihinde Ankara-Zonguldak Demir yolunun açılmasıyla bu günkü istasyonun olduğu yere bir ad verilmesi gerektiğinde bu 13 hanelik köyün adının verilmesi uygun görülmüş böylece Karabük adı resmen ilk kez T.C. Devlet Demir Yolları haritasında geçmeye başlamış ve kullanılmıştır.
1937 yılına kadar 13 hanelik bir mahalle iken 3 Nisan 1937 yılında Demir-Çelik fabrikasının temelinin atılmasıyla Karabük Türkiye'de ve Dünyada adını kısa zamanda duyurmuştur.
Karabük ilinin ilçeleri; Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice'dir.
Yenice Ormanları, tropik bölgeler dışında, dünyanın ender bölgelerinde görülebilecek, bir çoğu anıtsal boy ve kalınlığa ulaşmış ağaç türleri ile gerçek bir ağaç müzesidir. Bu ormanlarda barınan hayvanların çeşitliliği, yaban hayatı yönünden Yenice'ye ayrı bir değer kazandırır. Ormanların bazı bölümleri "Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilmiştir. Gökpınar mevkiindeki 4 Hektarlık bir alan, 40 çeşit ağaç türü ve çok sayıda hayvanı ile birlikte Arberatum olarak tescil edilmiştir. Arboretum ya da ağaç parkı, esasen ağaçlar ile ağaççık ve çalı gibi diğer odunsu bitkilerin yetiştirilmesine adanmış botanik bahçesidir.
Ormanların yanı sıra, ilçe sınırlarındaki yaylalar, mağaralar, kanyonlar, şifalı olduğu bilinen su kaynakları, orman içine tesis edilmiş bulunan dinlenme mekanları tabiat parkları, ilçenin diğer değerlerini oluşturmaktadır.
Üzerinde pek çok tapınak ve yazıtların bulunduğu Asar Kalesi, Asar Tepesindeki Kaya tünelleri, Roma Döneminden kalma kaya mezarları, ormanları ve soğuk suyu ile ünlü Çetiören Mesire Yeri, Bayındır İçmecesi ve Soğanlı çayında yetişen tatlı su balığı, Eskipazar'ın ilgi çeken değerleridir.