Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi de tercihlerin başlayacağı dönem için geri sayıma geçti. Bu noktada "2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl süreç 18 Nisan tarihinde başlatılmıştı. ÖSYM duyurular ekranı üzerinden kısa zamanda detayların paylaşılması bekleniyor.

2023 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan'da açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusu ile bildirilen sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenildi.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2023

MSÜ tercih kılavuzu henüz adaylar ile paylaşılmadı. Tercihlerin yapılacağı dönem henüz belli olmazken adaylar geçtiğimiz yılın tarihlerine odaklandı.

2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM henüz bu konuda kesin bir açıklama yapmadı. Geçen sene MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da başlamıştı. Bu tarihler baz alındığında tahmini olarak 2 Mayıs gibi tercih döneminin başlaması öngörülüyor. ÖSYM açıklama yaptığında haberimize ekleyeceğiz.

2022 YILINA AİT MSÜ SEÇİM AŞAMALARI

1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,

a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.

c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

2. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2022 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

3. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

4. Şehit / Gazi yakını olan adaylar; 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgeleyemeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

5. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.







