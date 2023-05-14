14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Ordu ittifak seçim sonuçları, milletvekili seçiminde partilerin aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor. Ordu seçim sonuçları, açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, ülke geneli toplam seçmen sayısı, partilerin oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, milletvekili dağılımı, TBMM milletvekili listeleri ilçelere göre harita olarak anbean Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında yayınlanacak.

2023 Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

2023 Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

14 Mayıs Ordu İttifak Seçim Oy Oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ordu İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.

2023 Ordu AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları

14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Ordu AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları 2023

Ordu seçim sonuçları oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Partilere göre belli olacak. YSK seçim yasaklarının kaldırılması ile Ordu partilere göre seçim sonuçları yenisafak.com'da anlık olarak açıklanacak. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Ordu Milletvekilleri Listesi

AK PARTİ ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MAHMUT ÖZER

2. İBRAHİM UFUK KAYNAK

3. MUSTAFA HAMARAT

4. İSA YÜKSEL

5. İSA GÜL

6. SAMET ÖZDEMİR

MHP ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. NACİ ŞANLITÜRK

2. EROL BAYRAM

3. DOĞUKAN AK

4. ALPASLAN TÜRKKAN

5. TUNCER USTA

6. AHMET TOPAL

CHP ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SEYİT TORUN

2. MUSTAFA ADIGÜZEL

3. AHMET TOKLUCUOĞLU

4. CENGİZ OKUR

5. NİLGÜN YILMAZ

6. SABRİ SONER GÖRGÜLÜ

İYİ PARTİ ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İDRİS NAİM ŞAHİN

2. ONUR ŞAHİN

3. ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA

4. MURAT VARDAL

5. EBRU AVCI BAŞARAN

6. FEYZA NUR YALÇIN ÖNER

Ordu Hakkında

Doğanın tüm güzelliklerinin cömertçe sergilendiği bir belde olan Ordu, deniz turizmi imkanları bakımından Doğu Karadeniz bölgesinde en şanslı il durumundadır.

Bölgenin en temiz kumu ve bölgenin en uzun kıyı şeridine sahiptir. Kıyı şeridinde, birbirinden güzel koylar, doğal ve sağlıklı plajlar ve çeşitli mesire yerleri mevcuttur.

TARİHÇE

Tarihçilerin yaptığı araştırma ve kazılarda, Ordu ve çevresinde ilk yerleşim izlerinin M.Ö.15 bin yıllarına kadar uzandığı görülmüştür. M.Ö. 2 bin yıllarında Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinden, Karadeniz bölgesine gelen Halipler yörenin dağlık kesimlerine yerleşmişlerdir. Uzun süre bu bölgede varlıklarının sürdüren bu kavim maden işleme sanatında ileri gitmiş ve tunçtan mükemmel silahlar yapmışlardır. Yörenin özelliğine göre ahşap malzeme kullanan bu kavmin kalıntılarından bugün fazla bir eser kalmamıştır. Bununla beraber Eskipazar bölgesinde, Bayramlı adı verilen Eski Selçuk dönemi yerleşmesinin adı, 1398 yıllarında Halipia adı ile anılmaktadır.

Yıldırım Beyazıt'ın tarihte Samsun'u ele geçirmesi ile Halipia emiri Giresun Fatihi Hacı Emirzade Süleyman Bey Osmanlı hakimiyetini kabul ederek, bölgeyi Osmanlılara terk etmiştir. Ordu ili M.Ö. I. Binde Hitit hakimiyeti sınırları içine girmiştir. Kotyora ise VIII. yüzyılda Miletliler tarafından kurulmuştur. Şehrin bugünkü Bozukkale mevkii olduğu belirtilmekte ise de, kale küçük ve XI. yüzyıllarda yapılmış bir karakoldan başka bir şey değildir. Çevrede de şehrin varlığını kanıtlayacak Arkeolojik buluntulara rastlanılmamıştır. Muhtemelen eski Kotyora'nın yine Bayramlı civarında Delikkaya ve yöresinde bu bölgede bulunan çok sayıdaki arkeolojik verilerden anlaşılmaktadır.

Ordu toprakları Medler ve Perslerin yaşantısına da sahne olmuştur. M.Ö. 400 yıllarında 10 binlerin Ric'atı sırasında Ordu'nun antik şehre gelişi ve meşhur Ksenefon nutuklarına sahne oluşu önemli tarihi bir olaydır.

Ordu ili daha sonraki devirlerde Roma ve Bizans hakimiyetine girmiş ve 1204-1264 yılları arasında ise Kommenus toprakları sınırları içinde kalmıştır.

XIII. yüzyılda Selçuklu Devleti sınırları içinde yer alan Ordu, XIV. yüzyılda Osmanlı egemenliğine girmiştir. Ordu ilçesi 1920 yıllarına kadar Trabzon vilayetine bağlı bir kaza iken, 17 Nisan 1920 tarihinde merkezi Ordu olmak üzere Canik Sancağına bağlı olan Fatsa kazası da Ordu'ya bağlanmıştır.

Ordu ilinin büyükşehir olmasına yönelik teklif 14 Mart 2013'te Meclis'te kabul edildi. Böylece Ordu Türkiye'nin sayılı büyükşehirleri arasına girmiştir.

İLÇELER

Ordu ilinin ilçeleri; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye'dir.

Aybastı : Aybastı, tarihsel kalıntılar açısından zengin bir ilçedir. Karacalı Kilisesi, Sefalık Köyü Hamam kalıntıları, Şeyh Hasan, Kümbet Evliyası, türbeleri ve ziyaret yerleriyle Perşembe Yaylası görülmeye değer yerlerdir.

Fatsa : Doğal yer altı kaynakları açısından şanslı olan ilçede, Ilıca kasabasında şifalı su bulunmaktadır. Bu suyun romatizma, bel ağrısı, böbrek rahatsızlığı gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Elmaköy'de birçok hastalığa şifa olduğu bilinen Acısu bulunmaktadır. Kız kulesi, çınar ve ulu ağaçlar, Göreği manastırı, Cıngırt kaya ve Gaga gölü ilçede görülmeye değer yerlerdir.

Gürgentepe : Gürgentepe tarihsel açıdan zengin kalıntılara sahiptir. Tikenlice köyü mağara mahallesinde 11 adet kaya mezarı vardır. Bölgede Hıdrellez şenlikleri uzun yıllardan beri bu ilçede yapılmaktadır.

Kabadüz : İlçe Ordu'nun 21 km. güneyindedir. Çambaşı Yaylasının turizm merkezi ilan edilmesiyle, yörede yayla turizmi hızla gelişmektedir.

Kabataş : İlçe merkezi Ordu'ya 93 km. uzaklıktadır. İlçede görülmesi gereken yerler arasında Şidabdal Türbesi, Gülbahçe Evliyası Karaibrahim Evliyası ve Ertepesi sayılabilir.

Kumru : Dikkate değer etkinlik Düzoba Yayla Şenlikleridir. İlçe doğal yapısı bakımından yayla turizmine çok elverişlidir.

Mesudiye : Mesudiye'de yaylacılık geleneği sürmektedir. Adından en çok söz ettiren yaylalar Keyfalan ve Taştekne'dir. Yayla ve kültür şenlikleri ile Vosvos şenliklerinin bir bölümü bu yörelerde gerçekleştirilmektedir. Meydandüzü şenlikleri de yayla turizmine bir örnektir. Mesudiye, eski yerleşme sahaları, höyükleri, tümülüsleri ile Ordu'nun hemen her dönemine ait en çok taşınmaz kültür varlıklarına sahip bir ilçedir.

Perşembe : Ordu'ya 13 km. uzaklıktadır. Perşembe İlçesi bir kıyı şeridine kurulduğu için, doğal plajlara sahiptir. İlçenin tarihi ve arkeolojik değerlerinden biri de Yason Kilisesidir.