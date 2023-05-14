|
Özgün

Rize Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Rize İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri

2023 Rize seçim sonuçları, Cumhur İttifakı oy oranı, Millet, Emek ve Özgürlük, ATA İttifakı oy oranları ve 28. Dönem milletvekilleri listesi belli oluyor. Oy verme Rize ve tüm Türkiye’de sabah 08.00’de başlayıp 17.000’de sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA Par, Memleket Partisi, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin aldıkları güncel ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 14 Mayıs Karadeniz Bölgesi Rize Cumhurbaşkanı adayı oy oranı ve 28. Dönem Milletvekili seçilen Rize milletvekilleri listeleri Yeni Şafak seçim sayfasında.

18:34 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Rize Seçim Sonuçları

Rize Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Rize ittifak seçim sonuçları, milletvekili seçiminde partilerin aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor.
açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, ülke geneli toplam seçmen sayısı, partilerin oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, milletvekili dağılımı, TBMM milletvekili listeleri ilçelere göre harita olarak anbean Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında yayınlanacak.

2023 Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

2023
YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

14 Mayıs Rize İttifak Seçim Oy Oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Rize İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.

2023 Rize AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları

14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Rize AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları 2023

oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Partilere göre belli olacak. YSK seçim yasaklarının kaldırılması ile Rize partilere göre seçim sonuçları yenisafak.com'da anlık olarak açıklanacak. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Rize Milletvekilleri Listesi

AK PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1. MUHAMMED AVCI

2. HARUN MERTOĞLU

3. YILMAZ KATMER

CHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1. TAHSİN OCAKLI

2. KÖKSAL TOPTAN

3. MUHAMMET YILDIZ

İYİ PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

İYİ Parti Rize’den milletvekili adayı çıkarmadı.

MHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1. RECEP BAKIRCI

2. REMZİ KUTANOĞLU

3. YUNUS EMRE ÖZTÜRK

YENİDEN REFAH RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1. MEHMET AKİF ZERDECİ

2. SAMET ŞİŞMAN

3. MÜMİN BAKIRCI

Rize Hakkında

Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, bölgenin en karakteristik özelliklerini gösterir. Anadolu'nun diğer bölgelerinden coğrafi yapısıyla olduğu gibi kültürel yapısı ile de ayrılır. Dik yamaçlı vadileri, doruklara ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri, coşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm beldesidir.

TARİHÇE

Rize adının, M.Ö. 7. yüzyılda başlayan kolonizasyon döneminde, yörede bol pirinç yetiştirilmesinden ötürü kent yakınlarından geçen çaya verilen "Rhizios" veya sonraki dönemlerde verilen "Rhizaion" dan geldiği söylenmektedir.

M.Ö. 2. bin başlarında tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimi toplulukların yaşadığı tahmin edilen Rize ve çevresinin yazılı tarih dönemi, M.Ö. 7. yüzyılda Miletli denizcilerin yaptıkları seferlerle başlamaktadır. Bu dönemde Miletliler Doğu Karadeniz kıyılarında ticari yerleşimler kurmuşlardır. Daha sonra Kimmer, Med ve Pers akınlarına uğrayan yöreyi MÖ. 180'de Kral Pharnakes, M.Ö. 1. yüzyılda da Partlar ele geçirmiş olup, yöre M.S. 10 yılında Roma egemenliğine girmiştir. M.S. 4. yüzyıldan başlayarak Sasani ve Bizans arasında sürekli el değiştirmiş, 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin eline geçmiş, ancak Selçukluların batıya yönelmesiyle tekrar Bizans egemenliğine girmiştir. Rize'nin bir kısmı 1461'de diğer yöreleri de 1509'da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Rize, cumhuriyetin ilanından sonra, 1924 yılında il olmuştur.

İLÇELER

Rize ilinin ilçeleri; Ardeşen, Çamlıheşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar'dır.

Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

#Rize seçim sonuçları
#Rize ittifak oy oranları
#Rize 2023 seçimi
#Rize ilçe oy oranları
#Rize 14 mayı parti oy oranları
4 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tekirdağ Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları