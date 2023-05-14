Rize Seçim Sonuçları
2023 Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Rize İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Rize İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Rize AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Rize AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Rize İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Rize Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1. MUHAMMED AVCI
2. HARUN MERTOĞLU
3. YILMAZ KATMER
CHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1. TAHSİN OCAKLI
2. KÖKSAL TOPTAN
3. MUHAMMET YILDIZ
İYİ PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
İYİ Parti Rize’den milletvekili adayı çıkarmadı.
MHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1. RECEP BAKIRCI
2. REMZİ KUTANOĞLU
3. YUNUS EMRE ÖZTÜRK
YENİDEN REFAH RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1. MEHMET AKİF ZERDECİ
2. SAMET ŞİŞMAN
3. MÜMİN BAKIRCI
Rize Hakkında
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, bölgenin en karakteristik özelliklerini gösterir. Anadolu'nun diğer bölgelerinden coğrafi yapısıyla olduğu gibi kültürel yapısı ile de ayrılır. Dik yamaçlı vadileri, doruklara ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri, coşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm beldesidir.
Rize adının, M.Ö. 7. yüzyılda başlayan kolonizasyon döneminde, yörede bol pirinç yetiştirilmesinden ötürü kent yakınlarından geçen çaya verilen "Rhizios" veya sonraki dönemlerde verilen "Rhizaion" dan geldiği söylenmektedir.
M.Ö. 2. bin başlarında tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimi toplulukların yaşadığı tahmin edilen Rize ve çevresinin yazılı tarih dönemi, M.Ö. 7. yüzyılda Miletli denizcilerin yaptıkları seferlerle başlamaktadır. Bu dönemde Miletliler Doğu Karadeniz kıyılarında ticari yerleşimler kurmuşlardır. Daha sonra Kimmer, Med ve Pers akınlarına uğrayan yöreyi MÖ. 180'de Kral Pharnakes, M.Ö. 1. yüzyılda da Partlar ele geçirmiş olup, yöre M.S. 10 yılında Roma egemenliğine girmiştir. M.S. 4. yüzyıldan başlayarak Sasani ve Bizans arasında sürekli el değiştirmiş, 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin eline geçmiş, ancak Selçukluların batıya yönelmesiyle tekrar Bizans egemenliğine girmiştir. Rize'nin bir kısmı 1461'de diğer yöreleri de 1509'da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Rize, cumhuriyetin ilanından sonra, 1924 yılında il olmuştur.
Rize ilinin ilçeleri; Ardeşen, Çamlıheşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar'dır.