Havacılık ve Uzay Festivali'ne yani TEKNOFEST'e yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor. Peki, TEKNOFEST nedir? 2023 TEKNOFEST ne zaman yapılacak?

2023 TEKNOFEST NE ZAMAN YAPILACAK?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.

107 ÜLKEDEN 150 BİNİN ÜZERİNDE TAKIM KATILDI

Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmalara ve etkinliklere 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. Yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği veriliyor.

2023 yılında TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde 41 ana yarışma - 102 farklı kategoride düzenlenecek.

TEKNOFEST’TE HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenecek 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.







