2023 yılı trafik cezası ücretleri belli oldu. Ekim ayı ÜFE oranının açıklanmasıyla beraber Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. YDO oranı yüzde 122,93 olarak gerçekleşti. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde artacak.

2023 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanma gibi trafik cezalarına 2023 yılında yüzde 122,93 oranında zam yapılacak. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 12 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) belli oldu. Yeniden değerleme oranında baz alınan rakamlar 2023 yılında uygulanacak trafik cezalar...

2023 EHLİYET KEMERİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya,

2023 KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI NE KADAR?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.

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2023 HIZ SINIRI CEZASI NE KADAR?

Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.

2023 ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.

ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETME CEZASI

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

2023 DRİFT ATMA CEZASI NE KADAR?

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

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EKİM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

ÖZGÜN Pasaport harç ve defter ücretleri 2023: 6 Ay,1,3,10 yıllık pasaport yenileme ücreti ne kadar?