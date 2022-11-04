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2023 yeniden değerlendirme oranları netleşti

TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından yeniden değerleme oranı belli oldu. 2023 yılında vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak? 12 aylık üretici fiyatlarındaki artışa göre 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olurken 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti. Vergi, harç ve cezalarda belirleyici olan yeniden değerleme oranına ilişkin detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeniden değerlendirme oranı nedir? TÜİK enflasyon açıklaması ile yeniden değerlendirme oranı 2023
Yeniden değerlendirme oranı

Ekim ayı enflasyon verileriyle birçok fiyat düzenlemesi için dikkate alınan yeniden değerleme oranı da belirlendi. Buna göre 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti.

2023 YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. Yılbaşından itibaren ehliyet ve pasaport harcı ile trafik cezaları bu oranda artacak.

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

EKİM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

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