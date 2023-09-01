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Ağustos ayı enflasyon beklentisi: 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarına yönelik araştırmalar, eylül ayına bir süre kala gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk günlerinde bir önceki aya ait TEFE-TÜFE verilerini paylaşıyor. Öte yandan ağustos ayı enflasyon veri TÜİK tarafından açıklanıyor. Peki, 2023 ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Yüzde kaç olur? İşte detaylar...

10:55 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Enflasyon rakamı

Enflasyon rakamı

Ağustos ayı enflasyon oranı rakamları için geri sayım başlamış durumda. Pek çok ekonomik kalemi de etkileyen TEFE-TÜFE enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Son olarak geçtiğimiz ay TÜFE aylık yüzde 9,49 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 47,83'e yükselmişti. Bu noktada gözler "Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?" sorusuna çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamı ne zaman belli olacak?

AĞUSTOS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftasında enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşmiştir.



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