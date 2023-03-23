Üniversite
Deprem sonrası KYK yurtlarının kullanılmasıyla birlikte uzaktan eğitim kararı aldıklarını bildiren Başkan Özvar Nisan ayında yeniden değerlendirmeye gideceklerini aktarmıştı. Üniversiteler açılıyor mu sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yeniden merak edildi. Peki, üniversiteler açılıyor mu, ne zaman yüz yüze eğitim başlayacak?
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
YÖK'e gerekli talimatları verdik. 'Online sistemle biraz devam edelim' diyoruz. KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor. Çocuklar için abur cubur da var. Şartlar elverişli olursa hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için depremzedelerimizin huzurlu barınabilecekleri kapasitenin oluşması gerekiyor.
UZAKTAN ÖĞRETİM TÜM BAHAR YARIYILINDA MI UYGULANACAK?
YÖK, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Konuyla ilgili olarak da şu bilgiler yer aldı: "Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir."