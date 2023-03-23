Deprem sonrası KYK yurtlarının kullanılmasıyla birlikte uzaktan eğitim kararı aldıklarını bildiren Başkan Özvar Nisan ayında yeniden değerlendirmeye gideceklerini aktarmıştı. Üniversiteler açılıyor mu sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yeniden merak edildi. Peki, üniversiteler açılıyor mu, ne zaman yüz yüze eğitim başlayacak?

YÖK'e gerekli talimatları verdik. 'Online sistemle biraz devam edelim' diyoruz. KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor. Çocuklar için abur cubur da var. Şartlar elverişli olursa hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için depremzedelerimizin huzurlu barınabilecekleri kapasitenin oluşması gerekiyor.