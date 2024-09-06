Süper Lig'de yaz transfer sezonu ne zaman bitecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu sezon 4 büyük takım yaptığı transferle ile büyük yankı uyandırdı. Galatasaray, Osimhen transferi ile tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş, Rafa Silva, Ciro Immobile, Joao Mario, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Gabriel Paulista, Alex Uduokhai transferlerli ile takımını güçlendirdi. Fenerbahçe Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. Galatasaray ise Gabriel Sara, Elias Jelert, Ismail Jakobs, Osimhen, Batshuayi ile kadrosunu güçlendirdi. Peki Süper Lig'de yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?

YAZ TRANSFER SEZONU 2024 NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre yaz transfer sezonu 24 Haziran’da başladı ve 13 Eylül’de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SEZONUN İKİNCİ YARISI 3 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.







