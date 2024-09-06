Bugünkü maç programı, 6 Eylül Cuma günü hangi maçın oynanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa maçlarının da ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağı sorgulanıyor. Taraftarlar ise "Bugün maç var mı, hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 6 Eylül bugünkü maçlar!