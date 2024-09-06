Futbolseverler ve taraftarlar bugün hangi maçların oynanacağını arama motorları üzerinde araştırıyor. Cuma günü gerçekleşecek müsabakaları izlemek isteyen vatandaşlar maçların saatlerini yakından takip ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, Bugün maç var mı, kimin maçı var? 6 Eylül Cuma maç programı! UEFA, Premier Lig ve La Liga maçları neler, hangi kanaldan izlenebilir? İşte detaylar...
Bugünkü maç programı, 6 Eylül Cuma günü hangi maçın oynanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa maçlarının da ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağı sorgulanıyor. Taraftarlar ise "Bugün maç var mı, hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 6 Eylül bugünkü maçlar!
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 EYLÜL 2024
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül 2024 Cuma günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ - A LİGİ GRUP 2
21:45 Fransa - İtalya (TV 8,5)
21:45 Belçika – İsrail
UEFA ULUSLAR LİGİ - B LİGİ GRUP 4
21:45 Galler - Türkiye (TV 8)
21:45 İzlanda – Karadağ
UEFA ULUSLAR LİGİ - C LİGİ GRUP 2
19:00 Litvanya - Güney Kıbrıs
21:45 Kosova - Romanya
PREMİER LİG
21:45 Bohemian FC – Shelbourne
LA LİGA ll
22:00 Tenerife – Rcing Santander