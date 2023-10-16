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EURO 2024 ne zaman yapılacak?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Peki EURO 2024 ne zaman başlayacak, hangi ülkede düzenlenecek ve kaç takım katılacak?

12:52 . 16/10/2023 الإثنين
Yeni Şafak
EURO 2024

EURO 2024

Almanya 2024 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024’e ev sahipliği yapacak. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçı ne zaman? EURO 2024 ne zaman yapılacak?

EURO 2024 ne zaman yapılacak?

Eleme grubundan çıkan takımlar için grup kuraları, 2 Aralık 2023 tarihinde çekilecek. İlk maçlar 14 Haziran 2024 tarihinde oynanacak. Eleme maçları ise 29 Haziran ila 14 Temmuz arasında gerçekleşecek. 14 Haziran Cuma günü oynanacak açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da olacak.

EURO 2024 finali ne zaman, nerede oynanacak?

EURO 2024'te final müsabakası 14 Temmuz 2023, Pazar tarihinde oynanacak. Final karşılaşması Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024 hangi ülkede düzenlenecek?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da olacak. Dev turnuva, Almanya'nın 10 şehrinde düzenlenecek. EURO 2024'e Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'e kaç takım katılacak?

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek Play-Off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

Türkiye, 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.



#Avrupa Futbol Şampiyonası
#euro 2024
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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