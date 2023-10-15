EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında A Milli Takım evinde Letonya ile karşılaştı. Karşılaşma millilerin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve 2024 Avrupa Şampiyonası bileti garantilendi. Milli takımın gollerini Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. A Milli Futbol Takımı aldığı 3 puanla grupta 16 puanla liderliğini korudu. Türkiye - Letonya maç özeti ve EURO 2024 Elemeleri gecenin toplu sonuçları haberimizde.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇ ÖZETİ

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TÜRKİYE - LETONYA MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI

TÜRKİYE - LETONYA MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.

33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.

35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Cenk Özkacar’ın sol kanattan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Yunus kontrol edip sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

67. dakikada sağ kanattan gelişen Letonya atağında ceza sahasına yapılan ortaya müsait pozisyondaki Uldrikis dokunmak istedi ancak kaleci Uğurcan son anda araya girerek gole izin vermedi.

76. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Cenk Tosun göğsüyle Hakan’ın önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı önü sağ çaprazından yerden uzak köşeye doğru vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

78. dakikada Savalnieks’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Janis Ikaunieks kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

83. dakikada Zeki’nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0

87. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte kat eden Yusuf savunma arkasına sarkan Kerem’e pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

90+2. dakikada rakip yarı alanda topu kapan İsmail sağdan ceza sahasına girip boş pozisyondaki Cenk Tosun’a pasını aktardı. Cenk rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0





A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı; 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarından sonra 6. kez bu turnuvaya katılacak.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştığı Letonya’yı 4-0’lık skorla mağlup ederek puanını 16’ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Milliler bu sonuçlar gruptan çıkmayı garantiledi.

6. kez Avrupa Şampiyonası’nda

Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gitme hakkını kazanan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 6. kez bu organizasyona katılacak. İlk kez 1996 yılındaki turnuvaya katılan milliler o tarihten sonra 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katıldı.

1996’da ilk heyecan yaşandı

İlk olarak 1996 yılında İngiltere’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda mücadeleden milliler, Portekiz, Hırvatistan ve Danimarka ile birlikte yer aldığı D Grubu’nu puan alamadan tamamladı. Ay-yıldızlılar, 2000 yılında Belçika ve Hollanda’nın ortak düzenlenen turnuvada ise B Grubu’nda ev sahibi Belçika, İtalya ve İsveç ile mücadele etti. Milliler, grubu 4 puanla ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Bu turda Portekiz ile karşılaşan A Milli Takım sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve elendi.

2008’de yarı final oynadı

A Milli Futbol Takımı, şu ana kadar en büyük başarısını 2008 yılında Avusturya-İsviçre ortaklığında düzenlenen şampiyonada elde etti. Milliler, ev sahibi İsviçre, Portekiz ve Çekya ile birlikte yer aldığı A Grubu’nu 6 puanla ikinci sırada tamamladı ve gruptan çıktı. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hırvatistan’ı penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde ise Almanya’ya 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

2016 ve 2020’de gruptan çıkamadı