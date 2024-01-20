"2024 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destek ödeme programı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni yılın ilk ödemesine ilişkin açıklama yaptı. Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği toplam 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 TL olurken Hayvan Gen Kaynakları desteği ise 51 milyon 740 bin TL olacak. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırım desteği ise 50 milyon 694 milyon TL olacak. İşte ödeme takvimi hakkında detaylar...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2024 YATTI MI?
Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını duyurdu.
Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği toplam 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 TL olacak. T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve VKN son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar ödemelerini 19 Ocak 2024 saat 18:00’den sonra alabilecek.
T.C kimlik no 6-8 ve VKN son hanesi 6-8 olanlar ise ödemelerini 26 Ocak saat 18:00’den sonra alabilecek.
HUBUBAT, BAKLAGİL VE DANE MISIR DESTEĞİ SORGULAMA
Tarımsal destek ödemelerinin alındığı banka üzerinden müşteri hizmetleri veya mobil uygulaması üzerinden tarımsal destek ödemelerinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz. Tarımsal destek ödemesini Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar 0850 258 00 00 telefon numarası ile veya bankanın mobil uygulamas aracılığıyla sorgulama yapabilirler.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Mazot ve gübre desteğine yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...