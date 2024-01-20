"2024 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destek ödeme programı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni yılın ilk ödemesine ilişkin açıklama yaptı. Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği toplam 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 TL olurken Hayvan Gen Kaynakları desteği ise 51 milyon 740 bin TL olacak. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırım desteği ise 50 milyon 694 milyon TL olacak. İşte ödeme takvimi hakkında detaylar...