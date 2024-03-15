Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) günü için geri sayım sürerken, adaylar bir yandan da Sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki ÖSYM YDS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2024-YDS/1 sınav yerleri belli oldu mu?