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YDS sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı

ÖSYM tarafından düzenlenecek YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) oturumu için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, YDS/1 oturumu 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. YDS sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

14:31 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
YDS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
YDS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) günü için geri sayım sürerken, adaylar bir yandan da Sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki ÖSYM YDS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2024-YDS/1 sınav yerleri belli oldu mu?

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) için nefesler tuturken. sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, YDS sınav yerlerini gösteren belgeyi ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecekler.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 14 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

YDS/1 SINAVI NE ZAMAN?

YDS sınavı ÖSYM tarafından 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.


#YDS
#YDS sınavı giriş belgesi
#ÖSYM
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