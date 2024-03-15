Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınavına giden adaylar, EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) internet adresinden yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların saat 18.00'e kadar duyurulması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “onlineislemler.egm.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile görüntüleyebilecek.

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız ...

Görev Hayvanı ve İdarecisi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız ...

Silah Tamir Yeri Açma Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız ...

ÖGG SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.



