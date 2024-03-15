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Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin 15 Mart tarihini işaret edilmişti. Peki Özel Güvenlik ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınavından geçmek için kaç puan almak gerekir? İşte detaylar.

10:25 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı
Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınavına giden adaylar, EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) internet adresinden yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların saat 18.00'e kadar duyurulması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “onlineislemler.egm.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile görüntüleyebilecek.

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ÖGG SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.


Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

#ÖGG sınav sonuçları
#Emniyet genel müdürlüğü sınav sonuçları
#Özel Güvenlik Temel Eğitimi sınavı
7 dakika önce
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Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı?