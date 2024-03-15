Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için girmeleri gereken bir sınavdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yılda iki defa düzenlenir. Sınav, temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri olmak üzere iki aşamadan oluşur. Başarıyla geçen adaylar, puanlarına göre tercih ettikleri alanlarda uzmanlık eğitimi yapma hakkı kazanırlar. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimiyle birlikte TUS sınavı tarihi belli oldu. 31 Ocak'ta başlayan bu yılın ilk TUS sınavı için başvurular 2 Şubat'ta sona ermişti. Peki, TUS sınavı ne zaman yapılacak?

2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimi sonrasında bu yılın ilk TUS sınavı için tarih belli oldu. Buna göre; TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

TUS SINAVI NEDİR?

TUS sınavı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltmasıdır. Tıp fakültesinden mezun olan kişilerin, uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır.

Sınava her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez ÖSYM tarafından düzenlenir. Sınav Ankara, İstanbul, İzmir ve 11 ilde daha olmak üzere toplam 14 merkezde yapılır.

TUS SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Sınav iki aşamalı olarak gerçekleşir:

Tıp fakültesi mezunları için Temel Tıp Bilimleri Testi'nde 100 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde 100 soru toplam 200 soru bulunmaktadır. Sınav iki aşamalı yapılmakta sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi yapılmaktadır. Süresi 135 dakikadır. Öğleden sonraki oturumda Klinik Tıp Bilimleri Testi yapılmakta ve bunun da süresi 135 dakikadır. Toplam sınav süresi 4,5 saattir.

TUS SINAVINA KİMLER GİRER?

Tıp fakültesinden mezun olanlar

Yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup denklik belgesi alanlar

Eczacılık, veteriner hekimlik, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olup, TUS'a başvurabilecekleri bir tıp fakültesinin ilgili temel tıp bilimleri veya klinik tıp bilimleri derslerinden en az 10 tanesini almış ve bu derslerden en az 5 tanesini "B" harfi ile veya 70 puan ve üzeri ile başarıyla tamamlamış olanlar

TUS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puanlar kullanılarak, tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.