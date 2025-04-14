Her yıl binlerce adayın başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru tarihleri netleşti. Önlisans eğitimini tamamlayan ve lisans programına geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı bu sınav, 2025 yılında da yoğun ilgi görecek. Başvurular, 2025 DGS için belirlenen tarihlerde alınacak. Adaylar, başvuru için ÖSYM’nin resmi sitesini kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sınavın ne zaman yapılacağı ve başvuru detayları hakkında bilgi almak isteyen adaylar, merakla DGS sınav takvimini bekliyor. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman alınacak? İşte, Dikey Geçiş Sınavı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 için başvuru tarihleri ve sınav tarihi belli oldu. Her yıl binlerce adayın katıldığı DGS, 2025 yılında da büyük bir ilgiyle karşılanacak. Başvurular, Mayıs ayı ortasında alınmaya başlanacak. DGS sınavı ise 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Önlisans eğitimini tamamlayıp lisans programına geçiş yapmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM üzerinden yapacak. İşte, 2025 DGS başvuru tarihleri ve sınav hakkında detaylar...
DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ
DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek alınacak. DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.
DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.