Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 için başvuru tarihleri ve sınav tarihi belli oldu. Her yıl binlerce adayın katıldığı DGS, 2025 yılında da büyük bir ilgiyle karşılanacak. Başvurular, Mayıs ayı ortasında alınmaya başlanacak. DGS sınavı ise 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Önlisans eğitimini tamamlayıp lisans programına geçiş yapmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM üzerinden yapacak. İşte, 2025 DGS başvuru tarihleri ve sınav hakkında detaylar...