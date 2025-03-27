2025-TUS 1. Dönem sonuç tarihi: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 23 Mart'ta düzenlenen 2025 yılının ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl TUS, 14 ilde 15 sınav merkezinde gerçekleştirilirken, STS Tıp Doktorluğu sınavı yalnızca Ankara'da yapıldı. Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 aday katıldı. Adaylar, sonuçların ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2025-TUS 1. Dönem sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler...