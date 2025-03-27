2025-TUS 1. Dönem sonuç tarihi: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 23 Mart’ta gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) sonrası, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sınav sürecini tamamlayan adaylar, ÖSYM’nin resmi takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2025 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 23 Mart'ta düzenlenen 2025 yılının ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl TUS, 14 ilde 15 sınav merkezinde gerçekleştirilirken, STS Tıp Doktorluğu sınavı yalnızca Ankara'da yapıldı. Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 aday katıldı. Adaylar, sonuçların ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2025-TUS 1. Dönem sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler...
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavların sonuçları, 18 Nisan'da açıklanacak.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek.
TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.