Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım." dedi. Erdoğan, "Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevi'si, Sünni'siyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir." dedi.