Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Programında yaptığı açıklamada "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?” dedi. Bu açıklama sonrası 21 Mart resmi tatil mi olacak? sorusu merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan programda nevruz ateşini yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda açıklamalarda bulundu. Nevruz gününe ilişkin Erdoğan'dan milyonları sevindirecek teklif geldi.
NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL ARASINA MI GİRECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım." dedi. Erdoğan, "Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevi'si, Sünni'siyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir." dedi.
21 MART BAYRAM MI OLACAK?
Erdoğan açıklamasında "21 Mart'ı bahar ve kardeşlik bayramı ilan etmek için Meclis'e teklif sunmaya varım." dedi. Teklif Meclis'e gelir ve kabul edilirse 21 Mart, resmi tatil arasına girecek.
RESMİ TATİL GÜNLERİ
- Yılbaşı 1 Ocak
- Ramazan ve Kurban Bayramı
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı
- 15 Temmuz Demokrasisi Ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Zafer Bayram
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı