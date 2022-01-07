28. dönem POMEM kontenjanı arttı mı? POMEM kaç öğrenci alacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 28. Dönem POMEM öğrenci alım kontenjanının toplam 10 bin öğrenci alımı olacak şekilde artırıldığını duyurdu. Polis Akademisi Başkanlığı, 28. Dönem POMEM öğrenci alım kontenjanının toplam 10 bin öğrenci alımı olacak şekilde artırıldığını duyurdu.

POMEM KONTENJANLARI ARTTI

Başkanlığın internet sitesinden konu hakkında yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), bin 600 önlisans (bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı kontenjanı; 8 bin lisans (6 bin 400 erkek ve bin 600 kadın), 2 bin önlisans (bin 600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı olacak şekilde arttırılmıştır.

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28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 07 Ocak 2022 günü saat 23.59'a kadar devam edecektir. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

28. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 07 Ocak 2022 günü saat: 23.59’a kadar devam edecektir.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olan adaylar başvuru yapabilecek. Adaylarda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.

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Sağlık durumu yönünden Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak.

Lisans mezunu olan adaylar ön lisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.