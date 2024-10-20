29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Her yıl olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu şehirlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verebileceği belirtiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu tür resmi bayramlarda toplu taşıma ücretsiz oluyor. Ancak, kesin bilgi ve kararlar her şehrin yerel yönetimi tarafından resmi olarak duyurulmakta. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı?