29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma kullanımının ücretsiz olup olmadığı her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, bu özel günde toplu taşımayı bedava kullanıp kullanamayacaklarını araştırıyor. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Her yıl olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu şehirlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verebileceği belirtiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu tür resmi bayramlarda toplu taşıma ücretsiz oluyor. Ancak, kesin bilgi ve kararlar her şehrin yerel yönetimi tarafından resmi olarak duyurulmakta. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı?
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Her yıl olduğu gibi bu Cumhuriyete Bayramı'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.
29 EKİM'DE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.
28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhuriyet Bayramı'ndan bir önceki gün olan 28 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama gelmemişti. Diğer yılları göz önünde bulundurduğumuzda 28 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olmadığı görülmekte.