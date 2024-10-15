Her yıl olduğu gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanla kutlanırken, 28 Ekim'in de yarım gün tatil olup olmadığı merak konusu. Peki 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman hangi gün?

28 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü sorularının cevabı olarak; 28 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünden bir gün önce Cumhuriyet Bayramı'nın başlangıcı olarak yarım gün resmi tatildir. Bu nedenle, kamu kurumları ve okullar 28 Ekim'de öğlene kadar açık olur, öğleden sonra tatil başlar. 29 Ekim ise tam gün resmi tatil olarak kutlanır ve tüm kamu kurumları kapalıdır. Bu önemli günlerde, Türkiye genelinde resmi törenler ve etkinlikler düzenlenmektedir.