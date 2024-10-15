29 Ekim resmi tatil mi olacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde geri sayım devam ederken gözler bir yandan da tatil tarihleriyle ilgili detaylara çevrildi. Peki 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
Her yıl olduğu gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanla kutlanırken, 28 Ekim'in de yarım gün tatil olup olmadığı merak konusu. Peki 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman hangi gün?
28 Ekim ne zaman hangi gün?
28 Ekim Pazartesi yarım gün sayılıyor. Okullar ve iş yerleri öğleden sonra resmi tatil oluyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu özel gün tam gün resmi tatil sayılıyor.
28 Ekim tatil mi?
28 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü sorularının cevabı olarak; 28 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünden bir gün önce Cumhuriyet Bayramı'nın başlangıcı olarak yarım gün resmi tatildir. Bu nedenle, kamu kurumları ve okullar 28 Ekim'de öğlene kadar açık olur, öğleden sonra tatil başlar. 29 Ekim ise tam gün resmi tatil olarak kutlanır ve tüm kamu kurumları kapalıdır. Bu önemli günlerde, Türkiye genelinde resmi törenler ve etkinlikler düzenlenmektedir.