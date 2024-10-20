29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor ve ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başladığı gün olarak yarım gün tatil yapılacak. Peki 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?

28 Ekim 2024 Pazartesi günü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar yarım gün tatil olacak. Bu tarihte, sabah dersleri işlenecek ve öğleden sonra okullar tatil edilecektir. Dolayısıyla, 28 Ekim'de dersler sadece sabah saatlerinde yapılacak, öğleden sonra ise öğrenciler için resmi tatil başlayacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise tüm gün resmi tatil olarak kutlanacak ve okullarda ders işlenmeyecektir.