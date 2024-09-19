Öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini Kasım ayında yapacaklar. Bu tatil, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin dinlenmesi için güzel bir fırsat olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ders çalışma temposunu dengelemek ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla ara tatilleri belirler. Kasım ayı, genellikle sınavların yoğunlaştığı bir dönem olduğu için öğrencilerin molaya ihtiyacı duyduğu bir dönemdir. MEB'in yayınladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili tarihi netleşti. Peki İlk ara tatil ne zaman? İşte okullarda 2024-2025 ara tatil tarihleri.