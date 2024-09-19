Kasım ara tatilin başlayacağı tarih, okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve veliler tarafından merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil tarihlerini duyurdu. Buna göre, okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak. Peki yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil ne zaman? İşte MEB yeni dönem tatil takvimi.
Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler tatil tarihlerini merak etmeye başladı. Özellikle ilk ara tatil, öğrencilerin en çok beklediği dönemlerden biri. Okullarda birinci dönem ara tatili ne zaman, okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor, 15 tatil ne zaman? sorularına yanıt aranmaya başlandı. MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılının tatil takvimini açıkladı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? Yeni dönemde ilk ara tatil ne zaman başlayacak, Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İşte detaylar.
Öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini Kasım ayında yapacaklar. Bu tatil, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin dinlenmesi için güzel bir fırsat olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ders çalışma temposunu dengelemek ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla ara tatilleri belirler. Kasım ayı, genellikle sınavların yoğunlaştığı bir dönem olduğu için öğrencilerin molaya ihtiyacı duyduğu bir dönemdir. MEB'in yayınladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili tarihi netleşti. Peki İlk ara tatil ne zaman? İşte okullarda 2024-2025 ara tatil tarihleri.
İLK ARA TATİL (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMANA BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.
YARIYIL TATİLİ (15 TATİLİ) NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.