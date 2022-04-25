500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para basılacak mı?

Twitterda dün sabah saatlerinden itibaren "500 TL'lik" başlığı gündemdeki yerini koruyor. 500 TL banknot ve 5 TL madeni para basılıp basılmayacağı merak ediliyor.
500 TL BANKNOT VE 5 TL MADENİ PARA BASILACAK MI?
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti.
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan gelen iddialar araştırma konusu oldu. Babuşçu paylaşımında Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:
"500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı"
İddiaların gerçekliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.