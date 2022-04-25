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Özgün 500 TLlik banknot ve 5 TLlik madeni para basılacak mı?
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500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para basılacak mı?

500 TL banknot ve 5 TL madeni para basımları yapılacağı iddiası gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'nın gündeme getirdiği iddia sonrası "500 TL banknot basılacak mı? 5 lira madeni para olacak mı? gibi sorular merak kazandı. Peki, 500 TL banknot ve 5 lira madeni para basılıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
500 TL banknot ve 5 TL madeni para basılacağı doğru mu?
500 tl banknot

Twitterda dün sabah saatlerinden itibaren "500 TL'lik" başlığı gündemdeki yerini koruyor. 500 TL banknot ve 5 TL madeni para basılıp basılmayacağı merak ediliyor.

500 TL BANKNOT VE 5 TL MADENİ PARA BASILACAK MI?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan gelen iddialar araştırma konusu oldu. Babuşçu paylaşımında Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı"

İddiaların gerçekliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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