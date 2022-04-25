500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para basılacak mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para basımları yapılacağı iddiası gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'nın gündeme getirdiği iddia sonrası "500 TL banknot basılacak mı? 5 lira madeni para olacak mı? gibi sorular merak kazandı. Peki, 500 TL banknot ve 5 lira madeni para basılıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

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