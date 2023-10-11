5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek?
Emekli ikramiyesi kapsamı genişleyecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık.
Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." diye konuştu.
5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
5 bin TL emekli ikramiyeleri kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesi hakkında şu yeni açıklamayı yaptı; "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için 5 bin lira ikramiye yapmayı kararlaştırdık. Kasım ayı ortasında ödeme yapılacak. "