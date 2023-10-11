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Bakan Vedat Işıkhan son noktayı koydu: 5000 TL emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi verileceğini açıkladı. Çalışan emeklilerin 5 bin lira ikramiye alıp almayacaklarını merak konusuydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." dedi. Peki emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, hesaplara yatacak?

13:09 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

5 bin TL emekli ikramiyesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerin bu düzenlemenin dışında kalacaklarını belirtti. Bakan Işıkhan, "
ile ilgili kapsam genişlemeyecek" ifadelerini kullandı.

Emekli ikramiyesi kapsamı genişleyecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık.

Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." diye konuştu.

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

5 bin TL emekli ikramiyeleri kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesi hakkında şu yeni açıklamayı yaptı; "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için 5 bin lira ikramiye yapmayı kararlaştırdık. Kasım ayı ortasında ödeme yapılacak. "

Emekli zammı son durum
Emekli zammı son durum

Emekli maaşı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan zamlar genellikle her yılın ilk ve ikinci yarısında memur maaş zammı müzakereleri ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir. Emekli zammı, emeklilerin maaşlarına yapılan artıştır. Emekli zammı, enflasyon oranına göre belirlenir. Enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren bir ölçüttür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Peki hangi SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En son emekli zammı ile maaşlara ne kadar zam yapıldı? İşte 2024 emekli zammı son dakika haberleri.


#Emekli ikramiyesi
#5 bin tl ikramiye
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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