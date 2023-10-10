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Milyonlarca emekliye 5 Bin TL 100. yıl ikramiyesi! Ödeme tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından emeklilere nefes aldıracak kararı açıkladı. Erdoğan, “Bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık” dedi. Emekli ikramiye ödemelerin hesaplara yatacağı tarih de belli oldu. Peki emekli dul ve yetim maaşı alanlar 5 bin liralık ödemeyi alacak mı? 5000 TL ödemeden hangi emekliler yararlanacak? İkramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar.

09:46 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Emekliye 5 bin TL ikramiye verilecek

Emekliye 5 bin TL ikramiye verilecek

Kabine toplantısının ardındana konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıkladı. Peki 5000 TL ödemeden hangi emekliler yararlanacak?

Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ikramiye müjdesini "Emeklilerimizi rahatlacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlemeden muaf tutacağız. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak." şeklinde aktardı.

Bu açıklamaya göre emekli olduğu halde çalışmaya devam edenler 5 bin TL ikramiyeden faydalanamayacak.

Emekliye 5 bin TL ikramiye kimleri kapsıyor?

  1. Şehit yakınları ve gaziler,
  2. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri,
  3. Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
  4. Ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları
  5. Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

Emekli dul ve yetim maaşı alanlar 5 bin liralık ödemeyi alacak mı?

Dul ve yetimleri de ilgilendiren bu gelişme sonrasında dul olup çocuğu olmayanlar yüzde 75, dul olup çocuğu olanlar yüzde 50, yetim olanlar da yüzde 25 oranında faydalanması bekleniyor. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira ödeme yapılması bekleniyor. Ölen kişiden dolayı eşine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanmışsa eşe 2.500 TL, çocuklarına ise kişi başına 1.250 TL ödeme yapılacak.

Birden fazla emekli aylığı alanlar 5000 lira ikramiye alacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla emekli aylığı alanlar bulunuyor. Hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar olduğu gibi eşinden ve anne-babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiler bulunuyor. Bunlara 5000 liralık ödeme, sadece en yüksek ödemeye hak kazandıkları tek dosya üzerinden yapılacak. Örneğin kendisi de emekli olan ve aynı zamanda dul aylığı alan kişiye, sadece kendi emekliliğinden dolayı 5000 TL ödenecek.

Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında aylık bağlanmış bir kadın aynı zamanda babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı alıyorsa, sadece eşinin aylığındaki oran üzerinden 2.500 TL alacak.

Emekli ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak?

Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme Kasım ayının ilk haftası gerçekleştirilecek.

Emekli zammı son durum
Emekli zammı son durum

Emekli maaşı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan zamlar genellikle her yılın ilk ve ikinci yarısında memur maaş zammı müzakereleri ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir. Emekli zammı, emeklilerin maaşlarına yapılan artıştır. Emekli zammı, enflasyon oranına göre belirlenir. Enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren bir ölçüttür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Peki hangi SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En son emekli zammı ile maaşlara ne kadar zam yapıldı? İşte 2024 emekli zammı son dakika haberleri.


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#cumhurbaşkanı erdoğan
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Milyonlarca emekliye 5 Bin TL 100. yıl ikramiyesi! Ödeme tarihleri belli oldu