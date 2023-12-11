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5000 TL ikramiye ödemesinde son durum: Çalışan 4A,4B,4C emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman?

"Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapıldı. Çalışan emekliler ise bu düzenlemenin gerisinde tutulmuştu. Peki, Çalışan 4A,4B,4C emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?

19:19 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi

"Çalışan 4A,4B,4C emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme" düzenlemesinden 4 milyon 688 bin 945 kişi yararlanacak. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere yapılacak çalışma sonrasında milyonlarca emekliye ödeme yapılacak. Peki, Çalışan 4A,4B,4C emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?

DÜZENLEME TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ


Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.


Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.


ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.


Buna göre; Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.


Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.


ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?


5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.


5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.


Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

#emekli
#emekli ikramiyesi
#çalışan emekli ikramiyesi
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