65 ve 70 Yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak? Aşıda son durum nedir?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ikinci doz Covid-19 aşıları uygulanmaya başlandı. Bugün 70 yaş üstü vatandaşların da aşılamaları başladı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen 73 yaşındaki Hanife Çardak, ilk doz aşısını oldu. Daha önce koronavirüse yakalanmadığını belirten Çardak, "Aşı olduğum için çok mutluyum. Daha önce hastalığa yakalanmadım. Şimdi daha güvenliyim" dedi.

65 - 70 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşların cuma gününden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, ‘Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla, hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum.’ dedi.

Son partide gelen aşıların 14 günlük analizlerinin tamamlandığını, bu nedenle 70 ve cuma günü 65 yaş üzerine olmak üzere aşı takvimini genişletmiş olduklarını aktaran Koca, ‘Onun için bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarımızda aşılamaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedariki ile birlikte takvimi de genişleteceğimizi zaten biliyorsunuz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için bir sözleşme yapılmıştı. 50+50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzaladığını söyleyebilirim.’ ifadelerini kullandı.

BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı BioNTech firmasından yapılan açıklamada, aşı üretimine başlanan Marburg kentindeki tesislerde bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretileceği ve ilk aşıların nisan başında teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.BioNTech/Pfizer'den AB'ye 75 milyon ilave aşıAB BioNTech ile Pfizer aşılarından 300 milyon doz daha alacak

2.DOZ AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ikinci doz Covid-19 aşıları uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışması geçen 14 Ocak'ta başladı. Şimdiye kadar 2 milyon 800 binin üzerinde kişiye aşı uygulandı. Sağlık çalışanlarına bugünden itibaren ikinci doz aşıları uygulanmaya başlandı. Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına, aşı odalarında ikinci doz aşıları yapıldı.

'İNSANLARA AŞI OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM'

İkinci doz aşısını yaptıran Diş Hekimi Çiğdem Şentürk Ürel, ilk aşı yaptırdıktan sonra hiç bir sorun yaşamadığını söyleyerek, "Diş hekimi olduğum için yüksek risk grubundayım. Aşılar bir nebze içimizi rahatlatıyor. İlk aşımdan sonra bir komplikasyon yaşamadım. İki hafta sonra bir antikor testi yaptıracağım" dedi. Hastanede anestezi bölümünde çalışan Alpaslan Çakıray ise, "İlk aşımdan sonra her hangi bir yan etki görmedim. İnsanlara aşı olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

70 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR DA AŞILANMAYA BAŞLADI

Ayrıca bugün 70 yaş üstü vatandaşların da aşılamaları başladı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen 73 yaşındaki Hanife Çardak, ilk doz aşısını oldu. Daha önce koronavirüse yakalanmadığını belirten Çardak, "Aşı olduğum için çok mutluyum. Daha önce hastalığa yakalanmadım. Şimdi daha güvenliyim" dedi.

Skandal ortaya çıktı: DSÖ'den 'fakir ülke' sıfatıyla aşı alıyor Birleşmiş Milletler'in (BM) eski Afrika HIV/AIDS Özel Elçisi Stephen Lewis, Kanada'nın CTV Televizyonunda katıldığı bir programda, Kanada’nın da ortağı olduğu COVAX aşı programındaki gelişmeleri değerlendirdi.Lewis, COVAX’ın zengin ülkelerle rekabet edemeyen yoksul ülkelere aşı ulaştırmak için Kanada ve diğer ortaklarca finanse edilen bir oluşum olduğunu hatırlattı. Kanada'nın bu programı kendi yararına kullandığını belirten Lewis, bunun yanlış olduğunu ve Kanada'nın bunu yapan ilk G7 ülkesi olduğunu ifade etti.Lewis, "Kanada, normalde aşı ihtiyacını karşılayamayan gelişmekte olan ülkelere gidebilecek dozları güvence altına almak için kurulan bu uluslararası aşı paylaşım havuzuna girmemelidir. Kanada'nın 1,9 milyon aşıyı bu programdan temin etmesi ahlaki açıdan yanlıştır. Kanada için yaptığı şeyle gurur duymak, bence büyük bir hatadır." şeklinde konuştu.Galeri: Dünyada koronavirüs aşı savaşları mı başladı?KANADA'DA 884 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İLK DOZ AŞI YAPILDIKanada’nın 5 Şubat itibarıyla 884 binden fazla kişiye veya nüfusun yüzde 2,3'üne ilk doz aşıları yaptığını belirten Lewis, bu rakamın Kanada'dan 37 kat daha fazla nüfusa sahip olan Afrika kıtasının tamamında uygulanan aşılardan daha yüksek olduğuna dikkati çekti.Lewis, "Federal hükümetin satın alma stratejisinin bir parçası olarak bu programı kullanmaya hiçbir zaman başvurmaması gerekirdi" dedi.Geçen yıl temmuzda kurulan COVAX için Kanada, 440 milyon dolar yatırım yaptı. Hükümet, paranın yarısının Kanadalılar için 15 milyon doz aşı teminini güvence altına almaya harcanacağını, diğer yarısının ise Afganistan, Mali ve Haiti de dahil olmak üzere gelişmekte olan 92 ülkenin ihtiyacı olan aşıların satın alınmasında kullanılacağını duyurmuştu.Video: Kanada Başbakanı Trudeau isyan etti: Yeter artık evde kalınFederal hükümetten yapılan açıklamada ise Kanada'nın COVAX aracılığıyla haziran sonuna kadar Oxford-AstraZeneca aşısından minimum 1,9 milyon doz alacağı açıklanmıştı.Başbakan Justin Trudeau da kararı savunmuş ve Kanada’nın hem programa katkısının hem de düşük gelirli ülkelere aşı sağlama çabalarının devam edeceğini söylemişti.Kararı eleştiren muhalefet partileri ülke içinde aşı üretimi için daha çok şey yapılmasını isterken, Yeşil Parti bu hareketin "Kanada’nın dünyadaki itibarını zedeleyebileceğini" belirtmişti.Fakir ülkeler için COVAX girişimiDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.Şimdiye kadar 190 ülkenin katıldığı COVAX ile Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedeflenmişti.COVAX girişiminden yapılan açıklamada, aşıların dağıtımına ilişkin geçici plan uyarınca 337,2 milyon doz Kovid-19 aşısının yoksul ülkelere şubat sonundan itibaren dağıtılmasının beklendiği ifade edilmişti.

TEKİRDAĞ'DA 2.DOZ AŞI AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 2. doz korona virüs aşılama çalışmaları başladı.

Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı verilmesinin ardından sağlık çalışanlarına yönelik ülke genelinde 1. doz aşılama çalışmaları başlatılmıştı. 1. doz aşılamanın ardından 2. doz aşılama çalışmaları da bu sabah itibarıyla başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama çalışmaları Tekirdağ’da da başladı. Yapılan çalışmalarda, Tekirdağ’da bugüne kadar toplamda 34 bin 740 kişi korona virüs aşısı oldu.

İZMİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 2.DOZ AŞI BAŞLADI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan CoronaVac aşısının ikinci dozu, İzmir'deki hastanelerde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Kentteki en büyük sağlık kuruluşlarından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan kliniklerde de sağlık çalışanlarına aşılar yapılıyor.

Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, AA muhabirine, hastanelerinde 4 bin 400 sağlık çalışanı bulunduğunu belirtti.

Aşının ikinci dozunu iki gün içinde hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına uygulamayı planladıklarını aktaran Gürbüz, "Aşılanma sayesinde sağlık çalışanları kendilerini daha güvende hissedecek. Hastalarına daha iyi hizmet verecek. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Hemşire Hilal Bayraktar ise sağlık çalışanları olarak sürece öncülük etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bizim ardımızdan toplumun diğer kesimlerine de aşılama programları uygulanmaya başlandı. Bu süreçte herkes aşılanmanın yanı sıra maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeli. Bu sayede özlediğimiz o eski güzel günlere dönebiliriz." şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Ünal: Ülkemizde aşı yan etkilerinin takibi ile ilgili özel birim var Türkiye'de koronavirüse karşı devam eden aşılama çalışmalarında şimdiye kadar 2 milyon 700 binin üzerinde kişi aşılandı. Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, aşılama çalışmalarının iyi yönde ilerlediğini söyledi. İlk başta 3 milyon doz aşının Türkiye’ye geldiğini anımsatan Ünal, sonra gelen dozların Sağlık Bakanlığı'ndaki analizlerinin tamamlandığını belirtti. Ünal, "Yeni aşılarımız da elimizde var. Gösterilen çizelge doğrultusunda 65 yaş üstü ve toplumdaki kilit kişiler üzerinden aşılama devam edecek. 14 Ocak'ta ilk doz yapılmıştı. 2'nci doz aşılama zamanı geldi. 1'inci doz aşılama sırasında çok önemli bir sorun olmadı. Daha önceki Faz-3 çalışmamızda da çok önemli bir yan etki olmadığını belirlemiştik. En sık görülen yan etkiler, aşının yapıldığı yerde ağrı, şişlik, kızarıklık, kısa süreli ateş, halsizlik ve bitkinlik gibi yan etkiler var. Bunun dışındaki diğer yan etkiler Sağlık Bakanlığımız tarafından takip ediliyor. Benim bildiğim kadarıyla da önemli bir yan etki bildirilmedi. 1'incisinde hiçbir yan etki olmamışsa zaten ikinci doz için de huzursuzlanacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Haziranda mutasyonlu virüse karşı aşı devreye girebilir'BİLDİRİLEN ÖLÜMLER AŞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEMEDİ' Ünal, Norveç başta olmak üzere bazı ülkelerde aşı olduktan sonra ölüm vakalarının olmasıyla ilgili "Türkiye'de aşıdan kaynaklı ölüm vakası duymadım. Bu konuyu Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip ediyor. Eğer böyle ilişkilendirilmiş bir durum olsa mutlaka duyulurdu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı yan etkilerinin takibi ile ilgili özel birim var. Koronavirüsün dışında da yapılan bütün aşılar yan etkiler açısından çok yakın takip edilir. Koronavirüs aşısı özellikle takip ediliyor. Beni bilgim dâhilinde aşıdan kaynaklı ölüm yok. Dünyada olan ölümlerin de özellikle Norveç'ten bildirilenler hepsi çok ileri yaşlardı. Kırılgan yaştaki hastalarda aşının getirdiği immün yük, cevap o bünyelerde sorun yaratmış olabilir. Fakat dikkatli takip edilip aşıyla ilişkilerine bakıldığı zaman da onun çok önemli bir kısmının aşıyla ilişkili olmadığı da ortaya çıktı. Yurtdışında bildirilen çok ileri yaştaki ölümlerin önemli bir kısmı da aşıyla ilişkilendirilemedi" dedi.Koronavirüse yakalanan yaşlı adam bilinçsiz ilaç kullanınca ölümden döndü'KULLANIMA GİREN AŞILARIN HEPSİ GÜVENLİ' Ünal, en basit baş ağrısı için kullanılan ilaçtan aşıya kadar dışarıdan alınan her türlü maddenin belli bir riski olabileceğini kaydederek, "Yüzde 100 güven diye bir şey yok. Aşılar zaten çok uzun yıllardır çok emniyetli, yararlarının çok yüksek olduğu gösterilmiş girişimlerdir. Koronavirüs aşılarında da böyle oldu. Şu anda 'yüzde 100' cümlesini kullanamam; ama bugüne kadar koronavirüs için kullanıma giren aşıların hepsi kullanmamıza yetecek oranda güvenilir aşılardır" ifadelerini kullandı.Ünal, aşıların kesintiye uğramadan belli bir hızla ülkeye gelmeye devam etmesini umduğunu kaydetti.Prof. Dr. Tükek: Bir hastada Brezilya mutasyonu teşhis edildiAşıda ikinci doz 11 Şubat’ta



