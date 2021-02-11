65 ve 70 Yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak? Aşıda son durum nedir?
Ülkemizde aşılama son sürat devam ediyor. Kronik hastalığı olan ve 85 yaş üstü vatandaşlara ilk doz aşılamalar sona erdikten sonra ikinci doz aşıya başlandı. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıda son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Koca, 65 ve 70 yaş üzeri vatandaşların ne zaman aşı olacağını, 65 ve 70 yaş üzeri vatandaşların aşılamaların ilk dozunun ne zaman yapılacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Elimizdeki mevcut aşılarda son duruma dair sorulan sorulara
100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzaladığını da açıkladı. İşte aşılamada son durum.
Haber MerkeziİHA
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ikinci doz Covid-19 aşıları uygulanmaya başlandı. Bugün 70 yaş üstü vatandaşların da aşılamaları başladı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen 73 yaşındaki Hanife Çardak, ilk doz aşısını oldu. Daha önce koronavirüse yakalanmadığını belirten Çardak, "Aşı olduğum için çok mutluyum. Daha önce hastalığa yakalanmadım. Şimdi daha güvenliyim" dedi.
65 - 70 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşların cuma gününden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurdu.
Bakan Koca açıklamasında, ‘Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla, hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum.’ dedi.
Son partide gelen aşıların 14 günlük analizlerinin tamamlandığını, bu nedenle 70 ve cuma günü 65 yaş üzerine olmak üzere aşı takvimini genişletmiş olduklarını aktaran Koca, ‘Onun için bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarımızda aşılamaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedariki ile birlikte takvimi de genişleteceğimizi zaten biliyorsunuz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için bir sözleşme yapılmıştı. 50+50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzaladığını söyleyebilirim.’ ifadelerini kullandı.
2.DOZ AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ikinci doz Covid-19 aşıları uygulanmaya başlandı.
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışması geçen 14 Ocak'ta başladı. Şimdiye kadar 2 milyon 800 binin üzerinde kişiye aşı uygulandı. Sağlık çalışanlarına bugünden itibaren ikinci doz aşıları uygulanmaya başlandı. Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına, aşı odalarında ikinci doz aşıları yapıldı.
'İNSANLARA AŞI OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM'
İkinci doz aşısını yaptıran Diş Hekimi Çiğdem Şentürk Ürel, ilk aşı yaptırdıktan sonra hiç bir sorun yaşamadığını söyleyerek, "Diş hekimi olduğum için yüksek risk grubundayım. Aşılar bir nebze içimizi rahatlatıyor. İlk aşımdan sonra bir komplikasyon yaşamadım. İki hafta sonra bir antikor testi yaptıracağım" dedi. Hastanede anestezi bölümünde çalışan Alpaslan Çakıray ise, "İlk aşımdan sonra her hangi bir yan etki görmedim. İnsanlara aşı olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
70 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR DA AŞILANMAYA BAŞLADI
Ayrıca bugün 70 yaş üstü vatandaşların da aşılamaları başladı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen 73 yaşındaki Hanife Çardak, ilk doz aşısını oldu. Daha önce koronavirüse yakalanmadığını belirten Çardak, "Aşı olduğum için çok mutluyum. Daha önce hastalığa yakalanmadım. Şimdi daha güvenliyim" dedi.
TEKİRDAĞ'DA 2.DOZ AŞI AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 2. doz korona virüs aşılama çalışmaları başladı.
Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı verilmesinin ardından sağlık çalışanlarına yönelik ülke genelinde 1. doz aşılama çalışmaları başlatılmıştı. 1. doz aşılamanın ardından 2. doz aşılama çalışmaları da bu sabah itibarıyla başladı.
Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama çalışmaları Tekirdağ’da da başladı. Yapılan çalışmalarda, Tekirdağ’da bugüne kadar toplamda 34 bin 740 kişi korona virüs aşısı oldu.
İZMİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 2.DOZ AŞI BAŞLADI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan CoronaVac aşısının ikinci dozu, İzmir'deki hastanelerde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Kentteki en büyük sağlık kuruluşlarından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan kliniklerde de sağlık çalışanlarına aşılar yapılıyor.
Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, AA muhabirine, hastanelerinde 4 bin 400 sağlık çalışanı bulunduğunu belirtti.
Aşının ikinci dozunu iki gün içinde hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına uygulamayı planladıklarını aktaran Gürbüz, "Aşılanma sayesinde sağlık çalışanları kendilerini daha güvende hissedecek. Hastalarına daha iyi hizmet verecek. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Hemşire Hilal Bayraktar ise sağlık çalışanları olarak sürece öncülük etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bizim ardımızdan toplumun diğer kesimlerine de aşılama programları uygulanmaya başlandı. Bu süreçte herkes aşılanmanın yanı sıra maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeli. Bu sayede özlediğimiz o eski güzel günlere dönebiliriz." şeklinde konuştu.
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