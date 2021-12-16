65 yaş aylığı ne kadar arttı? 2022 yaşlı bakım maaşı ne kadar oldu?

Yaşlılık aylığı ya da halk arasında 65 yaş aylığı olarak bilinen SGK ödemesi senede 2 defa zam alıyor. 65 yaş aylığı, 2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından netlik kazandı. 65 yaş aylığı için yeni rakam duyuruldu.

2022 YILINDA 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR ÖDENECEK?

2022 yılında 65 yaş aylığı 1798'den 2706'ya yükseldi.

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

2022 Sayılı kanuna göre Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından

yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka

bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

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hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç

olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanıyor.

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65 AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.

Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

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