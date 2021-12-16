Özgün 65 yaş aylığı ne kadar arttı? 2022 yaşlı bakım maaşı ne kadar oldu?
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65 yaş aylığı ne kadar arttı? 2022 yaşlı bakım maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücretin 2022 zam oranı açıklanmasının ardından 65 yaş maaşında da ne kadar artış olduğu merak ediliyor. Bilindiği gibi asgari ücretteki zam oranları yaşlılık maaşı gibi bazı kalemleri de etkileyerek artıyor. Peki, 2022 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık bakım maaşı ne kadar arttı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
65 yaş aylığı ne kadar arttı? 2022 yaşlı bakım maaşı ne kadar oldu?
65 yaş aylığı

Yaşlılık aylığı ya da halk arasında 65 yaş aylığı olarak bilinen SGK ödemesi senede 2 defa zam alıyor. 65 yaş aylığı, 2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından netlik kazandı. 65 yaş aylığı için yeni rakam duyuruldu.

2022 YILINDA 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR ÖDENECEK?

2022 yılında 65 yaş aylığı 1798'den 2706'ya yükseldi.

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

2022 Sayılı kanuna göre Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından

yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka

bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç

olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanıyor.

Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 engelli maaşı ne kadar arttı?
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Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 engelli maaşı ne kadar arttı?

65 AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.

Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

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