Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi çalışmalarıyla ilgili önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yargı paketi taslağı oluşturulma aşamasında 60'tan fazla madde içermeyi planlıyor. Adalet Bakanı, yaptığı açıklamada, bu düzenlemelerin yargı uygulamalarını önemli ölçüde etkileyecek birçok konuyu içereceğini vurguladı. İşte 8. Yargı Paketi'ne yönelik detaylar...

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Yargı Paketi’ne ilişkin detayları aktardı. Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Tunç, düzenlemelerin arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını dile getirdi.





Bakan Tunç açıklamasında “ "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların. ifadelerini kullandı.





MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

8. Yargı Paketi çalışmaları taslak şeklinde devam ediyor. 22 farklı kanunda 105 maddenin değiştirilmesini öngören çalışmanın detaylarına Hürriyet ulaştı.





Denetimli serbestlik, bekarlık soyadına vize, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde, arabulucu şartları, hakaret suçuna ön ödeme, noterlere yeşil pasaport, tazminat komisyonuna yeni görevler verilmesi ve diğer birçok maddede değişiklik yapılması bekleniyor.





Ancak Mahkumlara af çıkması, genel af, infaz düzenlemesine ilişkin 8. Yargı Paketi’nde madde yer almıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada infaz düzenlemesine ilişkin bir açıklama yapmadı. Taslak çalışmada yer alan bazı düzenlemeler şu şekilde;





Denetimli serbestlik kriterlerinin değiştirilmesi ( Her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine cezayla orantılı olarak uygulanacak. Buna göre, hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak.)





1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Düzenleme ile az ceza alan hükümlüler de ceza infaz kurumuna gireceğinden cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.





AYM’nin iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu’nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenleniyor.





Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.





- Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek.





- Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.





- Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.





- İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.





- Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.





- Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.





- Birden fazla baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneği oranı yeniden belirlenecek.





Noterlik ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında yapılması sağlanacak. Ayrıca, noterlere görevleri süresince yeşil pasaport verilecek.





Yargı paketiyle, Anayasa Mahkemesi’nin iş yükü dikkate alınarak Tazminat Komisyonu’na yeni görevler verilecek





8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?