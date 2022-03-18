96. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için gözler egm.gov.tr'de!

ÖGG sınav sonuçlarına göre yapılacak güvenlik görevlisi alımı için kritik gün geldi. 96. Dönem ÖGG sınavı 27 Şubat 2022’de Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilmişti. Kurumdan yapılan açıklamada, 2022 ÖGG sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı ancak gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması planlanılıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.

96. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

96. dönem ÖGG sınav sonuçları egm.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

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Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından söz konusu sınavla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Başkanlığımız 2022 yılı sınav takvimi doğrultusunda; Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 79 ilde 27/02/2022 tarihinde yapılmış olup, temel eğitim sınavına 30.001 aday yenileme eğitim sınavına 18.787 aday olmak üzere toplam 48.788 aday katılım sağlamıştır.

2022 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR?

2022 Yılında asgari ücrete yapılan zam ile birlikte, özel güvenlik görevlisi maaşları da değişiklik göstermiştir.

Mesleğe yeni başlayan güvenlik görevlilerinin maaş hesaplamaları ise genelde asgari ücret üzerinden yapılmaktadır.

Silahlı görev yapan özel güvenliklerle silahsız görev yapanlar bir olmamaktadır. 2022 özel güvenlik maaşları ortalama olarak 4,253 TL – 5,500 TL arasında değişim göstermektedir.