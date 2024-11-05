ABD seçim sonuçları için heyecan dorukta. Türkiye'de yakından takip edilen ABD başkanlık seçimlerinde Trump mı Harris mi kazanan olacak merak konusu. Alınan oyların yanında "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistemin belirleyiciliği sonuca etki edecek. İşte ABD seçimlerinde son durum.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te gerçekleşecek. Donald Trump ve Kamala Harris 47. ABD Başkanı olmak için yarışacak. Oylar 5 Kasım'da sandıkların kapanmasının ardından sayılacak.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te yapılacak. Trump ile Harris'i karşı karşıya getirecek seçimlerin galibi, ABD'nin 47. başkanı olacak.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. Seçim sonuçları yarın gelmeye başlayacak

ABD seçim sonuçları açıklanmaya başlandığında haberlerimizde gelişmeleri aktaracağız.

ANKETLERE GÖRE ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

5 Kasım öncesinde 75 milyondan fazla Amerikalı oyunu erkenden kullanmayı tercih etti. Bunlardan 40 milyondan fazlası şahsen oy kullanırken, yaklaşık 34 milyon seçmen de posta yoluyla tercihini bildirdi.

İşte salıncak eyaletlerden en güncel anket sonuçları:

Arizona: Trump %49,1 Harris %46,5

Georgia: Trump %48,6 Harris %47,1

Michigan: Trump %47,1 Harris %47,9

Nevada: Trump %47,9 Harris %47,3

Pennsylvania: Trump %47,9 Harris %47,7

Wisconsin: Trump %47,4 Harris %48,2







