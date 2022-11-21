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Dünya Kupası ABD-Galler maçı ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci gününde 3 karşılaşma bugün ekranlara gelecek. B Grubu'nun 2. karşılaşması olan mücadelede ABD ile Galler karşı karşıya agelecek. Peki ABD – Galler maçı ne zaman saat kaçta, maç hangi kanalda? İşte ABD – Galler maçı muhtemel ilk 11’ler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ABD-Galler maçı muhtemel ilk 11
ABD Galler maçı

Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler, Ahmed Bin Ali Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası açılış maçında Ekvador, Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu müsabakasında ABD ile Galler kozlarını paylaşacak.

ABD-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak ABD-Galler maçını Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek. Bu akşam saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

ABD-Galler muhtemel 11'ler:

  • ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Long, Robinson, Adams, McKennie, Aaronson, Reyna, Ferreira, Pulisic
  • Galler: Hennessey, Roberts, Ampadu, Rodon, Davies, Williams, Allen, Ramsey, James, Bale, Moore

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