Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL sınav sonuç ekranı

AÖL sınav sonuçları için heyecan dorukta. Ek sınavların üzerinden 2 gün geçti ve her geçen gün sonuç tarihi için sabırsızlıkla bekleniyor. Binlerce öğrenci "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erecek.

AÖL EK SINAV SÜRESİ UZATILDI MI?

MEB'den açıköğretim lisesi sınavına dair açıklama geldi. Buna göre, ''Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.'' denildi.