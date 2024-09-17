"Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak? İcra müdürü sınavı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İcra Müdürü, icra dairesinin başındaki görevli olarak icra işlemlerini yürüten ve adli takipleri gerçekleştiren kişidir. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı da genellikle yazılı sınav ve sözlü mülakat olarak iki aşamadan oluşur. Peki, Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdürlüğü Sınavı 2024 ne zaman yapılacak? 2024'de İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı sınavı olacak mı?

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı, 300’ü açıktan 100’ü naklen olmak üzere 400 icra müdür ve müdür yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazetede bugün yayımlanan ilana ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı.

Açıktan atanacak adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 24-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Kurum içi görevde yükselme suretiyle naklen atama için sınava girecek personelin başvuruları da 25 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavları açıklanan tarihlerde Ankara ilinde yapılacak.

Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

300 İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınava başvurular 24-30 Ekim arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılabilecek.