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Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterdi

Adana 5 günlük hava durumu, hafta sonu kentte termometrelerin 38 dereceyi görmesiyle birlikte araştırılıyor. Türkiye’de birçok şehir sonbaharı yaşamaya başlarken Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterdi. Parklar ve caddeler boş kaldı. Ülkenin büyük bölümü sonbaharı yaşarken Eylül ayı sonlarında kentte hala bunaltıcı sıcaklık hakim. Adana 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:39 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adana 5 günlük hava durumu

Adana 5 günlük hava durumu

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan
’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bölümü sonbaharı yaşarken Eylül ayı sonlarında kentte hala bunaltıcı sıcaklık hakim. Kentte termometreler 38 dereceyi gösterince parklar ve caddeler boş kaldı. Adana 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Adana 5 günlük hava durumu için

ADANA’DA TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERDİ

Türkiye’de birçok şehir sonbaharı yaşamaya başlarken Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterdi. Parklar ve caddeler boş kaldı.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bölümü sonbaharı yaşarken Eylül ayı sonlarında kentte hala bunaltıcı sıcaklık hakim. Kentte termometreler 38 dereceyi gösterince parklar ve caddeler boş kaldı.

“Adana sana bir saatte dört mevsimi yaşatır”

Adana sıcağını hissettiğini söyleyen Halil İlhan, “Diğer iller şu anda kışı yaşarken biz Adana sıcağını yaşıyoruz. Çukurova bölgesi, diğer illere göre mevsimi farklı şartlarda yaşanıyor. Adana sana bir saatte dört mevsimi yaşatır. Ekim ve kasım aylarında da emin olun ki bu sıcaklıkları tekrardan yaşayacağız” dedi.

“Bir yere gidene kadar sırılsıklam oluyoruz”

Ekim ayına gelindiği fakat sıcaklıkların hala devam ettiğini ifade eden Murat Yıldız, “Termometreler 38 dereceyi gösteriyor. Biz sıcaklıkların bitmesini düşünüyorduk. İleride havalar soğuyacak ama bu sıcaklık insanı yıpratıyor. Bir yere gidene kadar sırılsıklam oluyoruz. Termometreler 38 dereceyi gösteriyor ama hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçiyor. Umarım Adana’da sıcaklıklar normale döner” ifadelerini kullandı.



#Adana
#hava durumu
#meteoroloji
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Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterdi