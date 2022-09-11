Süper Lig 6. hafta: Adana Demirspor, Trabzonspor’u ağırlayacak

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Keyifli geçmesi beklenen maçın nerede oynanacağı, maç saati ile muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor ile Trabzonspor Süper Lig 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. 12 Eylül Pazartesi günü Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı?

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Adana Demirpor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 6. hafta mücadelesi beIN Sport DD1 kanalında ve beIn Connect uygulamasında ekrana gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor puan durumu

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden oyuncular

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da Adana'ya hareket edecek.

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

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Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kendi sahasında oynadığı 2 maçtan da galip ayrılan Adana Demirspor, ligdeki son maçında ise Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Toplam 10 puanı bulunan Adana Demirspor ligde 6. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor`a yarın konuk olacak ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı son 5 mücadele’de 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda oynadığı 3 maçın 2’sini kazanan bordo-mavililer bir maçtan’da sahadan yenik ayrıldı. Trabzonspor ligdeki son maçında Ümraniyespor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 10 puanı bulunan Trabzonspor, ligde 8. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor-Trabzonspor muhtemel 11

Adana Demirspor: Ertaç, Yaroslav, Samet, Kevin, Jonas, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Akintola, Dzyuba

Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Hugo, Larsen, Eren, Gbamin, Hamsik, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Adana Demirspor-Trabzonspor maç bilet fiyatları

Adana Demirspor Yönetimi, Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmanın biletlerini PassoLig sistemi üzerinden satışa sundu. Fiyatlar şu şekilde:

MARATON ALT 118: 350 TL

KAPALI ALT 103-104: 300 TL

MARATON ALT 117-119: 275 TL

KAPALI ALT 102-105 / MARATON ALT 116-120: 250 TL

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MARATON ALT 115-121: 225 TL

KAPALI ÜST 205-206: 140 TL

KAPALI ÜST 204-207 / MARATON ÜST 222-223-224 / GÜNEY BALKON: 120 TL

KAPALI ÜST 208 / MARATON ÜST 220-221-225-226: 100 TL

MARATON ÜST 219-227 / KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ALT: 80 TL

KUZEY / GÜNEY KALE ARKASI ÜST: 64 TL

MİSAFİR: 83 TL

ÖZGÜN ÖZET: Karagümrük 1- 1 Giresunspor