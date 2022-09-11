ÖZET: Konyaspor 1- 0 Hatayspor

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Serkan Özbalta yönetimindeki Atakaş Hatayspor’u ağırladı. Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan Konyaspor-Hatayspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. İşte
Konyaspor-Hatayspor maçının geniş özeti, kritik pozisyonları ve golleri.
Konyaspor-Hatayspor maçı geniş özeti
12. dakikada kaleyi cepheden gören noktada Endri Çekici serbest vuruştan etkili bir vuruş yaptı. Erce Kardeşler topu zorlukla çıkardı. 22. dakikada Amir Hadziahmetovic kaleyi cepheden gören noktadan etkili bir vuruş yaptı. Önünde seken topu Erce Kardeşler son anda kurtardı. 40. dakikada Ribeiro’nun sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci İbrahim Sehic son anda kornere çeldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, 66. dakikada ev sahibi takım Bruno Paz’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İşte Konyaspor-Hatayspor maçı özeti, kritik ve tartışmalı pozisyonlar.
Konyaspor-Hatayspor maçı özeti, pozisyonlar, golleri
Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle karşılaşma, Eskişehir'de oynandı.
4. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Endri Çekiçi'nin kayarak dokunduğu top, az farkla auta çıktı.
12. dakikada Arabam.com Konyaspor kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırdı.
40. dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Lobjanidze, Ribeiro'ya pas verdi. Ribeiro'nun ceza yayının gerisinden attığı sert şutu, kaleci Sehic, kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
İkinci yarı
66. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Endri Çekiçi'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Bytyqi'nin ortasını Soner Dikmen kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Bruno Paz, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
73. dakikada Arabam.com Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Atakaş Hatayspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hata sonucu topla buluşan Soner Dikmen, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dikmen'in vuruşunda Erce Kardeşler, gole izin vermedi.
74. dakikada Arabam.com Konyaspor net fırsattan yararlanamadı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta çıktı.
87. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunu kaleci Erce Kardeşler, kornere çeldi.
Maç, yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Konyaspor-Hatayspor maçı izlemek için tıklayın