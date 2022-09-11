ÖZET: Karagümrük 1- 1 Giresunspor

Hayat

Batılı şirketlerin gözü “kayalaşmış pillerde”: Okyanus tabanında soykırım tehdidi

Batılı dev maden şirketleri, Pasifik bölgesindeki uluslararası sularda “Kayalaşmış pil” diye tanımladıkları milyarlarca ton olarak hesaplanan “Nodülleri” çıkarmak için kendilerine verilecek yeşil ışığı bekliyor. Ancak birbirinden değerli bu madenleri çıkarmak için belki de milyonlarca canlıyı barındıran bir ekosistemin yok edilmesi gerekiyor.