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ÖZET: Karagümrük 1- 1 Giresunspor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor’u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Murat Cem Akpınar, ceza sahasında Ozdoev'in müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı Hakem Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti. 75. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in attığı golle Giresunspor öne geçti. 90+2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Diagne fileleri havalandırdı: 1-1. Karagümrük-Giresunspor maçı özet görüntülerini, golleri ve önemli pozisyonlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Karagümrük-Giresunspor özet izle, golleri kim attı?
Karagümrük Giresunspor maçı özeti

Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 6. haftasında Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor’u konut etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük-Giresunspor maçında Erkan Özdamar düdük çaldı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. İşte Karagümrük-Giresunspor maçının geniş özeti, pozisyonları, golleri.

Karagümrük-Giresunspor geniş özeti özet

39. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasındaki Diagne zor pozisyonda kafayla vurdu ancak kaleci Onurcan soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

71. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında oyuna yeni giren Murat Cem Akpınar, ceza sahasında Ozdoev'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Erkan Özdamar, 73. dakikada Video Yardımcı Hakem Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti.

Karagümrük-Giresunspor maçı özet
Karagümrük-Giresunspor maçı özet

75. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Viviano sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı. Ancak altıpasa gelen topu tamamlayan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

87. dakikada Burak Kapacak'ın sağdan ortasında altıpas önündeki Kouassi'nin kafayla vurduğu top kaleci Onurcan'da kaldı.

90+2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Diagne fileleri havalandırdı: 1-1.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Karagümrük-Giresunspor maç özeti için tıklayın

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