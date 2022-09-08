Süper Lig'de 6. hafta maçları yarın başlıyor: İlk karşılaşma Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Süper Lig 6. hafta maçları: Kimin maçı var, hangi maç saat kaçta?

Süper Lig 4. hafta maçları tamlandı. 4. haftanın en merak edilen maçı hiç süphesiz Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıydı. Bu mücadelenin kazananı 2-3 skorla Beşiktaş oldu. Hatayspor ile Adana Demirspor 1-1, Fenerbahçe- Kayserispor’u 2-0, Galatasaray, Gaziantep FK’yı 2-1 yendi. Süper Lig 4. hafta maçlarının bitmesiyle birlikte futbolseverler Süper Lig 5. hafta maç programını merak ediyor. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 5. hafta maç fikstürü.

Süper Lig 6. hafta maç fikstürü

Süper Lig 6. hafta maçları: Bu hafta hangi maçlar var?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Ligde 6. haftanın programı şöyle:

9 Eylül Cuma kimin maçı var?

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

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10 Eylül Cumartesi hangi maçlar var?

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

11 Eylül Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi hangi maçlar var?

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

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