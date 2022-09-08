Galatasaray'ın son transferi Milot Rashica ayağının tozuyla ilk açıklamayı yaptı

Galatasaray’ın Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni transferi Milot Rashica sabaha karşı İstanbul'a geldi. Yağını tozuyla ilk açıklamasını GSTV'ye yapan Rashica: "İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Daha önce de İstanbul'a gelmiştim. Galatasaray'da olmak çok güzel"
Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Milot Rashica kimdir?
Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde Yugoslavya Vıçıtırın'da doğdu. Forvet pozisyonunda görev yapan Kosovalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Norwich City'de forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2013 yılında KF Vushtrria takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City takımlarında forma giydi.