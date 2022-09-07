Trabzonspor'un Ferencvaros kadrosu açıklandı! Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk oluyor. Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak.

Ferencvaros Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ferencvaros-Trabzonspor mücadelesi Exxen ekranlarından canlı yayımlanacak.

Ferencvaros-Trabzonspor maç kadrosunda kimler var?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor yarın TSİ 22.00’de deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu müsabaka için özel uçak ile Macaristan’a gitti. Uluslararası Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı’na inen kafile daha sonra polis eskortuyla konaklayacağı Corinthia Royal Budapeşte Oteli’ne yerleşti. Trabzonspor’un, Ferencvaros maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

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"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hakan, Larsen, Hugo, Denswıl, Bartra, Eren Elmalı, Sıopıs, Gbamin, Doğucan, Hamsık, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Lahtami, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok ve Gomez."

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maçın son antrenmanı Budapeşte’de yapacak. Yerel saatle 20.00’de (TSİ 21.00) müsabakanın oynanacağı Groupama Arena’da son taktik çalışmasını gerçekleştirecek olan bordo-mavililer maç saatini beklemeye başlayacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Anastasios Bakasetas yerel saatle 19.30’da (TSİ 20.30) basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Trabzonspor, Avrupa'da 142. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 142. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

Trabzonspor'un Avrupa performansı nasıl?

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 141 maçın performans tablosu şöyle:

Ferencvaros-Trabzonspor maçı