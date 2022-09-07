Bugün hangi maçlar var? İşte 7 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar!

Bu bugün keyifli bir futbol maçı izlemek isteyenler ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorsuna cevap arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte birçok futbolsever bugün hangi maçların oynanacağını merak etmeye başladı. Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları.
Bugün hangi maçlar var? 7 Eylül maç saatleri
18:00 GS TV Galatasaray NEF - Petkimspor (Basketbol)
19:45 TV 8,5 Ajax - Rangers (Futbol)
19:45 EXXEN Eintracht Frankfurt - Sporting CP (Futbol)
22:00 EXXEN Napoli-Liverpool
22:00 EXXEN Atletico Madrid -Porto
22.00 EXXEN Club Brugge-B. Leverkusen
22.00 EXXEN Barcelona-Viktoria Plzen
22.00 EXXEN Inter-Bayern Münih
22.00 EXXEN Tottenham-Marsilya