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Galatasaray ve Fenerbahçe istedi Beşiktaş kaptı: İşte Nathan Redmond'ın yeni takımı

Türkiye'de 8 Eylül'de sona erecek 1. Transfer ve Tescil Döneminin bitmesine az bir süre kala takımlar transfer listelerine son noktayı koymak istiyor. İngiliz basında yer alan iddiaya göre, Beşiktaş Nathan Redmond'ı transfer ettiğini haberleştirdi. Peki Nathan Redmond kimdir, nereli kaç yaşında? Nathan Redmond hangi takımlarda oynadı? İşte Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinden koştuğu Nathan Redmond'ın hayatı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nathan Redmond kimdir, nereli kaç yaşında? Nathan Redmond hangi takımlarda oynadı?
Nathan Redmond kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Southampton forması giyen Nathan Redmond'u transfer etmek istiyor. Transferde öne geçen Beşiktaş'ın Redmond ile anlaşmaya vardığı ve futbolcu sağlık kontrolleri için Türkiye'ye getireceği iddia edildi.

Nathan Redmond
Nathan Redmond

Nathan Redmond kimdir?

Nathan Daniel Jerome Redmond (6 Mart 1994 doğumlu), Premier League kulübü Southampton için kanat veya forvet olarak oynayan İngiliz profesyonel bir futbolcu .

Redmond, kariyerine memleketi olan Birmingham City'de bir genç olarak başladı. A takımdaki ilk maçına Ağustos 2010'da Lig Kupası ikinci tur maçında Rochdale'e karşı çıktı ve 16 yıl 173 günle kulübün en genç ikinci oyuncusu oldu.

Nathan Redmond hangi takımda oynadı?
Nathan Redmond hangi takımda oynadı?

İngiltere'yi 19 yaş altı seviyelerde temsil ettikten sonra , Redmond 21 yaş altı ilk maçını 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerinde yaptı. 2016 yakın sezonunda Norwich'ten Southampton'a geçiş yapmadan önce 2013 yakın sezonunda Premier Lig kulübü Norwich City'ye katıldı.

Genelde geniş orta saha oyuncusu olarak oynuyor . Sağ ayaklı, ancak düzenli olarak hem sağ hem de sol kanatlarda oynadı, genellikle içeri girdi. Ayrıca bazen tek bir forvetin arkasında merkezde oynadı.

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